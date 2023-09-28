Зробив зауваження: на Хмельниччині любителі російського шансону жорстоко побили чоловіка (відео)

Постраждалий потрапив у лікарню

У неділю, 24 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької области двоє молодиків побили місцевого жителя. Чоловік зробив їм зауваження за те, що вони слухали російську музику.

Як повідомила дружина постраждалого Наталія Алєксєєва, нападники перебували у нетверезому стані. Її чоловік після побиття потрапив до реанімації.

"Зробивши зауваження молодикам які були в нетверезому стані, приїхали до магазину "Оазис" і слухали "російський шансон" на повну гучність. Його побили! Нанесли важкі травми, після яких він перебував в реанімаційному відділенні, попереду ще дороговартісні операції та важка реабілітація", — написала вона у Facebook.

При цьому жінка також додала, що їх син наразі воює у складі Сил оборони та від початку війни знаходиться на Донецькому напрямку

Скріншот з відео

На кадрах відео, які біли оприлюднені у соцмережах, видно, як чоловік підійшов до молодика та щось йому сказав. Через певний час двоє чоловіків накинулися на нього.

Своєю чергою у Національній поліції Хмельницької области повідомили, що дана подія сталась днями в центрі міста Дунаївці. 26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це 46-річний потерпілий, який у той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця.

У поліції зазначили, що потерпілого госпіталізували до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як задовільний.

Слідчі Камʼянець-Подільського районного управління поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та винесли клопотання про призначення йому судом запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту, що передбачено діючим законодавством. Правоохоронці підкреслили, що за скоєне зловмиснику може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть ввести штрафи за російські пісні. Про це йдеться у законопроекті №9547, який було зареєстровано у Верховній Раді 1 серпня 2023 року. Наразі документ опрацьовується у комітеті.