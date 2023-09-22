Брендові прикраси та танці під російський реп: дочка "слуг народу" потрапила у скандал

Загальна вартість прикрас дівчини щонайменше 16 тисяч євро

Дочка депутатів від "Слуги народу" 19-річна Софія Діденко засвітила у мережі дорогі брендові прикраси. Також стало відомо, скільки отримує її батько – заробітна плата за місяць майже мільйон гривень.

Про це розповіли у Telegram-каналі "Слон". Крім дорогих прикрас, дочка "слуг" любить ще й російську музику сумнівного змісту.

Батьки Софії народна депутатка Юлія Діденко та голова Одеської облради Григорій Діденко. Він заробляє понад 800 тисяч гривень, а лише на зарплати чиновників Одеської облради цього року виділено понад 40 млн гривень. Інформації про зарплату матері дівчинки нема.

Ймовірно, саме завдяки грошам батьків 19-річна Софія змогла придбати футболку Balenciaga за приблизно 28 тисяч гривень, годинник Cartier за 7,7 тисячі євро та браслет за 8 тисяч євро.

Крім того, дівчина активно веде TikTok та регулярно знімає відео під російський реп. Софія позує під фрази "я представляю тебя голой", "сделай эту грязь, ты раньше не с***ла, что ли?" та інші треки, зроблені у росії. При цьому про війну у блозі Софії, яка півтора року йде в Україні, не сказано жодного слова.

Також на одному з роликів 19-річна дівчина засвітила міцного бородатого чоловіка, який гладив її по плечу. Ймовірно, це молодий чоловік Софії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Слуги народу" Кіра Рудик засвітила у Раді дорогу сумку. Стало відомо, скільки коштує гардероб народної обраниці.