Брендовые украшения и танцы под российский рэп: дочь "слуг народа" попала в скандал

Общая стоимость украшений девушки минимум 16 тысяч евро

Дочь депутатов от "Слуги народа" 19-летняя София Диденко засветила в сети дорогие брендовые украшения. Также стало известно, сколько получает ее отец — заработная плата за месяц почти миллион гривен.

Об этом рассказали в Telegram-канале "Слон". Помимо дорогих украшений дочка "слуг" любит еще и русскую музыку сомнительного содержания.

Родители Софии народный депутат Юлия Диденко и председатель Одесского облсовета Григорий Диденко. Он зарабатывает более 800 тысяч гривен, а всего на зарплаты чиновников Одесского облсовета в этом году выделено более 40 млн гривен. Информации о зарплате матери девочки нет.

Вероятно, именно благодаря деньгам родителей 19-летняя София смогла приобрести футболку Balenciaga за примерно 28 тысяч гривен, часы Cartier за 7,7 тысячи евро и браслет за 8 тысяч евро.

Кроме того, девушка активно ведет TikTok и регулярно снимает видео под русский рэп. София позирует под фразы "я представляю тебя голой", "сделай эту грязь, ты раньше не с***ла, что ли?" и другие треки, произведенные в росии. При этом о войне в блоге Софии, которая полтора года идет в Украине, не сказано ни слова.

Также на одном из роликов 19-летняя девушка засветила крепкого бородатого мужчину, который гладил ее по плечу. Вероятно, это молодой человек Софии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Слуги народа" Кира Рудык засветила в Раде дорогую сумку. Стало известно, сколько стоит гардероб народной избранницы.