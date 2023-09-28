Сделал замечание: в Хмельницкой области любители русского шансона жестоко избили мужчину (видео)

Пострадавший попал в больницу

В воскресенье, 24 сентября, в городе Дунаевцы Хмельницкой области двое парней избили местного жителя. Мужчина сделал им замечание за то, что они слушали русскую музыку.

Как сообщила супруга пострадавшего Наталья Алексеева, нападавшие находились в нетрезвом состоянии. Ее муж после избиения попал в реанимацию.

"Сделав замечание молодым людям, которые были в нетрезвом состоянии, приехали в магазин "Оазис" и слушали "русский шансон" на полную громкость. Его избили! Нанесли тяжелые травмы, после которых он находился в реанимационном отделении, впереди еще дорогие операции и тяжелая реабилитация", – написала она в Facebook.

При этом женщина также добавила, что их сын воюет в составе Сил обороны и с начала войны находится на Донецком направлении.

Скриншот с видео

На кадрах видео, которые были обнародованы в соцсетях, видно, как мужчина подошел к молодому человек и что-то ему сказал. Через некоторое время двое мужчин набросились на него.

В свою очередь в Национальной полиции Хмельницкой области сообщили, что данное происшествие произошло на днях в центре города Дунаевцы. 26-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко включил музыку в автомобиле своего товарища. По словам очевидцев, это были песни русских исполнителей. Поэтому 46-летний потерпевший, который в то время проходил мимо, сделал молодому человеку замечание и настоял, чтобы тот выключил музыку. В ответ подозреваемый агрессивно отреагировал и избил незнакомца.

В полиции отметили, что пострадавшего госпитализировали в больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции объявили злоумышленнику подозрение по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынесли ходатайство о назначении ему судом меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста, что предусмотрено действующим законодательством. Правоохранители подчеркнули, что за совершенное злоумышленнику может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят ввести штрафы за российские песни. Об этом говорится в законопроекте №9547, который был зарегистрирован в Верховной Раде 1 августа 2023 года. В настоящее время документ прорабатывается в комитете.