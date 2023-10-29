Вдарили по шиї та погрожували розправою: скандальний нардеп Тищенко заявив про напад на нього на Львівщині

Інцидент трапився у смт Брюховичі

Народний депутат України Микола Тищенко, на якого було скоєно напад у Львівській області, звернувся із заявою до поліції. Він зазначив, що невідомий чоловік на ім’я Василь вдарив його та нецензурно висловлювався у його бік.

Така інформація з’явилася у розпорядженні "Телеграфа" від правоохоронців. Із заяви нардепа випливає, що інцидент трапився 29 жовтня приблизно о 18:00 у смт Брюховичі на вул. Смолиста.

Микола Тищенко написав у заяві, що чоловік, на ім'я Василь завдав йому тілесних ушкоджень, уточнюючи, що нападник вдарив його рукою в область шиї. Крім того, як стверджує парламентарій, чоловік нецензурно виражався у його бік та погрожував фізичною розправою.

Що говорить про ситуацію Микола Тищенко

На своїй сторінці у Facebook Микола Тищенко після інциденту пояснив, що до нього до приймальні "ТСК Нацресурс" звернулися працівники та пацієнти пансіонату. Йдеться про бабусь та дідусів з тяжкими хворобами, які, як стверджує нардеп, просять захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життя та виселення на вулицю.

"Поки військові захищають нашу землю, ми зобов'язані захищати їхні родини! Невідомі озброєні люди під керівництвом Андрія Завадського незаконно захопили 2 гектари комунальної землі в елітному смт Брюховичах в передмісті Львова. Підробили документи про оренду державної землі, завдяки корупційним зв’язкам з реєстратором Лободинець Наталією, яка зловживаючи посадою, незаконно внесла їх в державний реєстр. Загарбники вже видали листи про виселення всім важкохворим бабусям і дідусям. Більшість з них не має родичів, тож їм нікуди піти", — написав Тищенко.

Він стверджує, що родичам не дають вільно відвідувати своїх хворих батьків, дідусів та бабусь, які перебувають на лікуванні. Деякі дії, як пише парламентарій, взагалі загрожують життю людей. Зокрема він говорить про відключення світла, а деякі пацієнти підключені до апаратів ШВЛ.

"Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" та…співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки. Яку розвідку він здійснює під час війни та на користь якої держави — нехай встановлюють відповідні служби. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату", — додав Тищенко.

Усі постраждалі, за словами депутата, надали свідчення співробітникам поліції. Про все, що відбувається на місці, він написав у заяві.

"А також після того, як ця особа вдарила мене в присутності поліції, на неї порушено кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень. Це загалом", — підсумував він.

"Телеграф" спробував зв’язатися зі вказаною в посту Тищенка людиною, і звернувся до нього за коментарем, проте поки що відповіді не отримав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 жовтня народні депутати України від "Слуги народу" Олександр Куницький та Артем Дмитрук побили людину у Києві. Це сталося під час чергового їхнього рейду до шахрайського кол-центру. Потерпілий стверджує, що він просто стояв на вулиці, як раптом до нього підійшли нардепи, почали провокувати, знімати, а потім взагалі нападати на нього.