Странные слова для нардепа. Тищенко оскандалился новым заявлением

Нардеп неоднократно попадал в скандалы

Народный депутат Украины Николай Тищенко, известный своими неординарными поступками, попал в новый скандал. В этот раз он отметился высказыванием о демократии.

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш на своей странице в Facebook обнародовал вопрос, возможно ли движение к демократии, когда власть относится к гражданам, "как к рабам". Следует отметить, что Мазураш ограничил список людей, которые могут оставлять комментарии к этому сообщению.

Комментарий под этим постом оставил Тищенко. Он написал, что "демократии не существует — это миф". В ответ ему Мазурашу отметил, что не совсем согласен с таким тезисом.

"Возможно, это очень реалистичный тезис, что "не существует". Но о ней, демократии, столько и так громко кричат, некоторые даже много рубашек порвали, демонстрируя, насколько за демократию, что очень сложно согласиться с тезисом, что ее не существует: ) И лично я являюсь искренним сторонником демократии. Но хотелось бы, чтобы за демократию были не только на словах", — написал он.

Напомним, во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко, ранее исключенного из "Слуги народа". После инцидента он обратился в правоохранительные органы.