"Подумала, что сошла с ума": жена Тищенко пожаловалась на землетрясение в Ужгороде

Она не знала, что в Ужгороде происходит землетрясение

Жена народного депутата Николая Тищенко Алла Барановская, которая с начала полномасштабной войны живет в Закарпатской области, прокомментировала вчерашнее землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,5 вчера, 9 октября, наблюдались в нескольких регионах Украины.

В соцсети она сообщила, что во время землетрясения она находилась дома с ребенком и уже готовилась ко сну. Из-за отсутствия информации едва не спутала толчки с потерей сознания.

"С первым землетрясением нас… Я сижу в своей комнате с ноутом, работаю. Я подумала, что реально уже сошла с ума, и не действует ни магний, ничто не действует, и что это уже у меня не паническая атака, а какой-то уже новый уровень потери разума", — рассказала Барановская.

Алла Барановская

Она отметила, что по совету доктора отписалась от всех новостей и не знала, что в Ужгороде происходит землетрясение. "У меня начала трястись кровать, шкафы. Я подумала, что мне это кажется. Короче, трэш. Хорошо, что мне скинули новости. Все хорошо. Не страшно. Но думала, что я уже все", – заявила Барановская.

Алла Барановская

Напомним, в сети обнародовали видеозапись землетрясения 9 октября, на которой можно увидеть, что подземные толчки привели к тому, что в зданиях начали раскачиваться люстры.