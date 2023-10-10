"Подумала, що збожеволіла": дружина Тищенко поскаржилася на землетрус в Ужгороді

Вона не знала, що в Ужгороді відбувається землетрус

Дружина народного депутата Миколи Тищенка Алла Барановська, яка від початку повномасштабної війни мешкає у Закарпатській області, прокоментувала вчорашній землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,5 учора, 9 жовтня, спостерігалися у кількох регіонах України.

У соцмережі вона повідомила, що під час землетрусу вона перебувала вдома з дитиною і вже готувалася до сну. Через відсутність інформації ледь не сплутала поштовхи з втратою свідомості.

"З першим землетрусом нас ... Я сиджу в своїй кімнаті з ноутом, працюю. Я подумала, що реально вже збожеволіла, і не діє ні магній, ніщо не діє, і що це вже в мене не панічна атака, а якийсь вже новий рівень втрати розуму", — розповіла Барановська.

Алла Баранівська

Вона зазначила, що за порадою лікаря відписалася від усіх новин та не знала, що в Ужгороді відбувається землетрус. "У мене почало тремтіти ліжко, шафи. Я подумала, що мені це здається. Коротше, треш. Добре, що мені скинули новини. Все добре. Не страшно. Але думала, що я вже все", — заявила Барановська.

Алла Баранівська

Нагадаємо, у мережі оприлюднили відеозапис землетрусу 9 жовтня, на якому можна побачити, що підземні поштовхи призвели до того, що в будинках почали розгойдуватися люстри.