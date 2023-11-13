Дивні слова для нардепа. Тищенко оскандалився новою заявою

Нардеп неодноразово потрапляв у скандали

Народний депутат України Микола Тищенко, відомий своїми неординарними вчинками, потрапив у новий скандал. Цього разу він відзначився висловлюванням про демократію.

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив запитання, чи можливий рух до демократії, коли влада ставиться до громадян, "як до рабів". Слід зазначити, що Мазурашу обмежив список людей, які можуть залишати коментарі до цього допису.

Коментар під цим постом залишив Тищенко. Він написав, що "демократії не існує — це міф". У відповідь йому Мазурашу зазначив, що не зовсім погоджується з такою тезою.

"Можливо, це дуже реалістична теза, що "не існує". Але про неї, демократію, стільки і так голосно кричать, деякі навіть багато сорочок порвали, демонструючи, наскільки за демократію, що дуже складно погодитись з тезою, що її не існує:) І особисто я є щирим прихильником демократії. Але хотілось би, щоби за демократію були не лише на словах", — написав він.

Нагадаємо, на Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, раніше виключеного зі "Слуги народу". Після інциденту він звернувся до правоохоронних органів.