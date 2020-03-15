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В Мукачево в грузовике с шинами пограничники обнаружили нелегала из Афганистана

В Мукачево в грузовике с шинами пограничники обнаружили нелегала из Афганистана
09:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Мукачево пограничники раскрыли нелегала из Афганистана, который незаконно пытался попасть на территорию Украины.

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили 16-летнего гражданина Афганистана, который пытался незаконно попасть на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

"Около 22:00 в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией, под управлением 29-летнего гражданина Украины заехал грузовой автомобиль марки "Рено". Указанным транспортным средством украинец перевозил из Сербии в Украину груз автомобильных резиновых шин. Во время проведения визуального осмотра прицепа пограничники заметили повреждения пломбировочного провода, и стало основанием для проведения углубленного осмотра", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что осматривая груз, общая обзорная группа увидела мужчину, который пытался спрятаться между автомобильными шинами. 

"Пограничники задержали ловкача, во время первичного опроса тот смог объяснить, что ему 16 лет, и он является гражданином Афганистана. Парень также сообщил, что хотел попасть в Италию", - сообщили пограничники.

После проведения фильтрационных мероприятий, нелегального путешественника соответствии с соглашением о реадмиссии, передадут румынским правоохранительным органам.

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Украина, СБУ, Закарпатье, Нацполиция, ГУНП.
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