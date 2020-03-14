В Черниговской области насмерть сбили несовершеннолетнюю девушку

Новости Украины:В поселке Варва водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил несовершеннолетнюю.

В Черниговской области полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Согласно информации, в пятницу вечером на линию «102» поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Варва автомобиль Volkswagen Passat сбил несовершеннолетнюю.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Согласно предварительной информации, водитель наехал на девушку 2003 года рождения на неосвещенной части дороги вне пешеходного перехода. В результате чего девушка погибла на месте ДТП.

Информация о происшествии внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. За что законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Продолжается досудебное расследование.