Карантин в Киеве: в столице организуют развозку для медиков и полицейских

Власти Киева планируют организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
"В условиях действия ряда ограничений в стране, продиктованных необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна, - медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки", - цитирует пресс-служба заявление Пантелеева.
Замглавы КГГА отметил необходимость четкого понимания уровня опасности распространения коронавируса.
"Требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", - сказал он.
Напомним:
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
В свою очередь автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.