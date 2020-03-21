Скачать
Суббота, 21.03.2020
МИД просит украинский бизнес помочь в борьбе с коронавирусом
МИД просит украинский бизнес помочь в борьбе с коронавирусом
В Украине еще три человека заболели коронавирусом
В Украине еще три человека заболели коронавирусом
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
УЕФА пересмотрит правило ФФП из-за пандемии коронавируса
Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша
Рецепт дня: оригинальная закуска - Корзинки из лаваша

Комитет ВР планирует облегчить кредитную нагрузку на бизнес

Комитет ВР планирует облегчить кредитную нагрузку на бизнес
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Рада ведет обсуждение с Нацбанком, каким именно образом можно облегчить кредиты для предпринимателей.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики совместно с НБУ рассматривают возможность облегчить кредитную нагрузку на бизнес на время эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире "Свободы слова" на канале "Украина" сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетьманцев, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы изучаем опыт зарубежных стран, мы соотносим те меры, которые принимаются в зарубежных странах, с возможностями Украины. Проводим переговоры с зарубежными партнерами - в том числе, с МВФ, другими финансовыми организациями", - сказал глава комитета.

По его словам, помимо уже предпринятых шагов, ведется обсуждение с Национальным банком, каким именно образом можно облегчить кредиты для предпринимателей.

Разумков о заразившемся коронавирусом нардепе Шахове: Рада будет работать

"Мы на каждом направлении государственной политики в области финансов разрабатываем план. Но мы, к сожалению, ограничены имеющимися возможностями", - констатировал Гетьманцев.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Нацбанк, ВР, Кредит, Рада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера
02 Коронавирус, возвращение украинцев и состояние Маркива: Зеленский поговорил с премьером Италии
03 ЕС открыл границу для украинцев, но не для всех: кто может въехать
04 Коронавирус в Украине: Порошенко призвал политиков "все свои битвы отложить на потом"
05 Коронавирус: во Львове зафиксирован первый случай заболевания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше объявили эпидемию коронавируса
В Польше объявили эпидемию коронавируса
В Германии еще 900 украинцев собираются лететь на родину
В Германии еще 900 украинцев собираются лететь на родину
В Италии зафиксировали 627 смертей от коронавируса
В Италии зафиксировали 627 смертей от коронавируса
Что повышает гемоглобин?
Что повышает гемоглобин?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь