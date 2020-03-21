Комитет ВР планирует облегчить кредитную нагрузку на бизнес

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики совместно с НБУ рассматривают возможность облегчить кредитную нагрузку на бизнес на время эпидемии коронавируса.
Об этом в эфире "Свободы слова" на канале "Украина" сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетьманцев, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы изучаем опыт зарубежных стран, мы соотносим те меры, которые принимаются в зарубежных странах, с возможностями Украины. Проводим переговоры с зарубежными партнерами - в том числе, с МВФ, другими финансовыми организациями", - сказал глава комитета.
По его словам, помимо уже предпринятых шагов, ведется обсуждение с Национальным банком, каким именно образом можно облегчить кредиты для предпринимателей.
"Мы на каждом направлении государственной политики в области финансов разрабатываем план. Но мы, к сожалению, ограничены имеющимися возможностями", - констатировал Гетьманцев.
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