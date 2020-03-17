Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
Пандемия COVID-19: От коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек
Пандемия COVID-19: От коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта
Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта

"Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин

"Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Народные депутаты планировали изменить календарный план работы Верховной Рады, заменив пленарные недели работы парламента на комитетские до 3 апреля.

Члены фракции "Слуга народа" на встрече с Президентом в понедельник вечером пришли к согласию, что Верховная Рада должна работать в режиме пленарных заседаний, а не уходить на карантин. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Фракция встретилась с Президентом. Говорили откровенно и порой эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить уходить на карантин и не работать в сессионном зале", - написала Кравчук.

Она отметила, что Украина стоит перед вызовами глобального характера, которых никогда еще не было.

"Коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей. В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием... Именно здесь, в сессионном зале, принимая реформаторские законы, мы сможем быть для избирателей максимально полезными", - подчеркнула депутат.

Она добавила: если представителям каких-то фракций "слишком страшно работать для народа в "эпоху коронавируса" - неволить не будем".

В субботу Украина должна получить около миллиона быстрых тестов на коронавирус

Президент Зеленский в своем обращении 16 марта заявил о недопустимости изменения графика работы Верховной Рады и призвал парламент принять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, а также генерального прокурора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Карантин, Коронавирус, Слуга народа, Фракция Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
03 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
04 Противодействие COVID-19: Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса
05 17 марта Украина собирается принять 35 рейсов из стран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский не исключает, что может быть введено чрезвычайное положение
Зеленский: Введем ЧП, если будет необходимость
Кабмин решил ограничить стоимость билетов на авиарейсы, доставляющие украинцев домой
Кабмин установил предельные тарифы на авиабилеты
Ситуация в ООС: на Донбассе - 7 вражеских обстрелов, один военный ВСУ получил ранение
На Донбассе украинский военный получил ранения
День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках
День Святого Патрика 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь