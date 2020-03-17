"Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин

Новости Украины:Народные депутаты планировали изменить календарный план работы Верховной Рады, заменив пленарные недели работы парламента на комитетские до 3 апреля.

Члены фракции "Слуга народа" на встрече с Президентом в понедельник вечером пришли к согласию, что Верховная Рада должна работать в режиме пленарных заседаний, а не уходить на карантин. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Фракция встретилась с Президентом. Говорили откровенно и порой эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить уходить на карантин и не работать в сессионном зале", - написала Кравчук.

Она отметила, что Украина стоит перед вызовами глобального характера, которых никогда еще не было.

"Коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей. В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием... Именно здесь, в сессионном зале, принимая реформаторские законы, мы сможем быть для избирателей максимально полезными", - подчеркнула депутат.

Она добавила: если представителям каких-то фракций "слишком страшно работать для народа в "эпоху коронавируса" - неволить не будем".

В субботу Украина должна получить около миллиона быстрых тестов на коронавирус

Президент Зеленский в своем обращении 16 марта заявил о недопустимости изменения графика работы Верховной Рады и призвал парламент принять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, а также генерального прокурора.