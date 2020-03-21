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Коболев остается в "Нафтогазе"

Коболев остается в "Нафтогазе"
21:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Кабмин согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым на четыре года.

Кабинет министров Украины согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении на четыре года контракта с главой правления Андреем Коболевым.

Решение о продлении контракта до 22 марта 2024 года закреплено распоряжением КМУ №327-р от 20 марта 2020 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Как сообщалось, Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года, в марте 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана по предложению наблюдательного совета НАК продлил контракт с Коболевым еще на год - до 22 марта 2020 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним: 

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Нафтогаз, Кабмин, Андрей Коболев.
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