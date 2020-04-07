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Герус о Коболеве: "Нафтогаз" это большая компания, нею не все могут так просто управлять

Герус о Коболеве: "Нафтогаз" это большая компания, нею не все могут так просто управлять
03:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Герус не слышал, чтобы кто-то предлагал другого руководителя Нафтогаза кроме Коболева.

Решение о продлении контракта председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева принималось исходя из позиции наблюдательного совета компании и оценки деятельности компании правительством.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Почему правительство оставило этого руководителя? Надо понимать ситуацию, что это большая компания, нею не все могут так просто управлять. Есть определенная позиция наблюдательного совета и определенная оценка действий компании со стороны правительства. Правительство приняло решение продлить контракт этому руководителю. Если есть другие кандидаты, их можно подавать на правительство. Я не знаю, чтобы другие кандидаты были поданы", - сказал Герус.

Герус подчеркнул, что перед продлением контракта Коболева Нафтогаз прошел аудит.

"Компания полностью подконтрольна правительству. Правительство может пользоваться аудиторской проверкой, проводимой компанией из "большой четверки" или любым другим способом проверять эту компанию", - добавил Герус.

Напомним: 

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Нафтогаз, Кабмин, Андрей Коболев, Андрей Герус.
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