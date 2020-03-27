Коболев обозначил свои цели в "Нафтогазе"

Новости Бизнеса:Коболев назвал свои главные задачи на следующие четыре года.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.

Об этом Коболев рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые, собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели", - сказал Коболев.

К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть извлечены, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).

Напомним: