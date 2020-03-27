Скачать
Пятница, 27.03.2020
Карантин: в АМКУ говорят о рисках повышения стоимости мобильной связи
Карантин: в АМКУ говорят о рисках повышения стоимости мобильной связи
"Сколько нам надо выделить финансов на еще живых людей": Емец опять удивил резким высказыванием
Емец опять удивил резким высказыванием
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
Мода 2020: стильные образы для миниатюрных барышень на лето (Фото)
Мода 2020: стильные образы для миниатюрных барышень на лето (Фото)

Коболев обозначил свои цели в "Нафтогазе"

Коболев обозначил свои цели в "Нафтогазе"
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Коболев назвал свои главные задачи на следующие четыре года.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.

Об этом Коболев рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые, собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели", - сказал Коболев.

К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть извлечены, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
02 До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский
03 Новое Государственное агентство спорта ликвидировали
04 Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были
05 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эвакуация украинцев: специальный рейс вылетел из Канады
Эвакуация украинцев: специальный рейс вылетел из Канады
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Коболев обозначил свои цели в &quot;Нафтогазе&quot;
Коболев обозначил свои цели в "Нафтогазе"
Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами
Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь