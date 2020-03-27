Коболев обозначил свои цели в "Нафтогазе"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев согласился продлить контракт на четыре года, поскольку хочет реализовать ряд задач.
Об этом Коболев рассказал в эфире канала "Украина 24".
"Я не готов комментировать финансовые условия моего контракта. Могу прокомментировать, что мы с акционером договорились о тех стратегических задачах для Нафтогаза, которые, собственно мы как группа давно предлагали в своей стратегии. Мне интересно реализовать эти цели", - сказал Коболев.
К таким задачам он относит уменьшение энергетической зависимости Украины, увеличение резервов газа, которые могут быть извлечены, а также подготовку компании к IPO (Initial Public Offering, первичному публичному размещению акций на бирже).
Напомним:
"Нафтогаз" возместит ценовую разницу участникам программы "газ про запас" в конце апреля - начале мая.
В марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14% по сравнению с ценой на февраль.
21 марта Кабинет министров Украины согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении на четыре года контракта с главой правления Андреем Коболевым.
По условиям нового контракта, зарплата Коболева уменьшена более чем вдвое.