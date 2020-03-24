Нафтогаз: В марте газ для населения станет дешевле

Новости Бизнеса:В марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14% по сравнению с ценой на февраль.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на март цену на природный газ для населения на 14%, или на 550 гривен за 1 тыс. куб. м по сравнению с февралем до 3 400 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Такое снижение стоимости газа объясняют ухудшением экономической ситуации в Украине в связи с распространением коронавируса.

"Оператор Газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа", - говорится в сообщении.

Цену на газ для защищенных потребителей в апреле 2020 года "Нафтогаз" планирует рассчитывать так же по принципу выбора наименьшего значения из двух альтернатив: индикативной цены согласно постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставки газа Оператору ГТС Украины.

Напомним: