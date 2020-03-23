Кабмин прогнозирует падение цены на газ

Новости Бизнеса:Шмыгаль рассказал, что цену на газ в регионах могут снизить на 9-13%.

Региональные компании могут снизить цену на природный газ для населения на 9 - 13%.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Кабмина.

"В условиях карантина и развертывания экономического кризиса правительство стремится минимизировать расходы людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев. Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нафтогаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным компаниям по сбыту газа обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - заявил Шмыгаль.

По информации НАК "Нафтогаз", такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года, и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит "к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

При расчете цены газа для населения на март "Нафтогаз" решил принять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением Кабинета министров задается максимально допустимый уровень цены, "Нафтогаз" выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.

Таким образом, оптовая цена марта установлена на уровне, который на 14% ниже цены февраля. А оптовый прейскурант "Нафтогазу" является основой для формирования розничных цен, которые относятся к зоне ответственности региональных компаний по сбыту газа.