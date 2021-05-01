Подковерная борьба на Банковой и визит Блинкена в Украину: что ожидает Украину в мае

В мае украинцев ждет немало изменений, связанных, в том числе, с тарифами. «Телеграф» попросил экспертов спрогнозировать, каким будет политический май в Украине.

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает одним из важнейших событий визит в Киев главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, намеченный на 5-6 мая.

"Когда соберется парламент, возможно, пройдут какие-то минимальные отставки в правительстве, — прогнозирует эксперт. - Поговаривают, что «на выход» готовят главу Минздрава Степанова. Получим ясность и касательно того, что будет с условными "соросятами" при власти. Андрея Коболева уже убрали из Нафтогаза, Мустафу Найема ­­– из Укроборонпрома.

Доберутся ли до Сергея Лещенко (журналист и политик, с декабря 2019 года - член наблюдательного совета Укрзализныци. – Авт.) и Екатерины Рожковой (первая замглавы Национального банка Украины. – Авт.)? Не исключаю, что Блинкен за них всех заступится – и какие-то новые должности для них придумают".

Кирилл Молчанов не считает, что май будет кризисным месяцем для власти. Он также уверен, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, возможность которой сейчас активно обсуждается, в мае точно не будет.

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук, Игорь Петренко считает, что май может стать определяющим вокруг переговоров о транше МВФ. И в этом смысле острая реакция Запада на смену руководства Нафтогаза вряд ли усилит переговорные позиции украинской власти.

Не исключает эксперт и принятия Верховной Радой конфликтных решений. К примеру, налоговых изменений в пользу одних олигархов - и против других.

"Продолжаться острые дискуссии по поводу открытия рынка земли и принятия соответствующих законопроектов. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уже заявила, что готовит референдум "с целью защиты украинской земли". Так что будут обостряться конфликты по этому поводу", — прогнозирует Игорь Петренко.

Он также считает, что продолжится наступление на набсоветы, сопряженное судебными процессами "отставников"; будут традиционные политически игры вокруг урегулирования конфликта на Донбассе; вероятны отставки в правительстве и обострение подковерной борьбы в Офисе президента, где между собой конфликтуют группы главы ОП Андрея Ермака и его зама Кирилла Тимошенко.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, ранее рассказавший о расколах в партиях, представленных в Верховной Раде,

проанализировал для "Телеграфа" апрельские рейтинги президента и его конкурентов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, есть ли в Украине запрос на второе пришествие "Партии регионов".