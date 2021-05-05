Сегодня встреч уже не будет: журналисты узнали детали визита госсекретаря США в Киев

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прилетит в Украину 5 мая после 23:00. Официальные встречи начнутся уже в четверг.

Об этом 5 мая сообщили ZN.UA.

По данным программы визита, первая встреча главного дипломата Америки с главой украинского МИД состоится в 9:30 утра.

В 10:35 Блинкен встретится с премьером Денисом Шмыгалем.

С президентом Владимиром Зеленским они проведут встречу с 11:30, а с 12:40 начнется их совместная пресс-конференция.

В свою очередь круглый стол с представителями общества пройдет с 14:15 в онлайн-режиме. Встречу с работниками посольства США в Украине состоится в 15:15.

Госсекретарь США отправится в аэропорт после проведенного в 15:50 интервью с представителями СМИ.

Напомним, ранее украинский генерал оценил роль Блинкена в решении вопроса конфликта на востоке Украины.