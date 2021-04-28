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Зеленский нашел "идеальное место" для встречи с Путиным

Зеленский нашел "идеальное место" для встречи с Путиным
11:42 Сегодня Телеграф музей Фелицына

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, вышедшем во вторник, 27 апреля.

"Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивным переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, предстоит на территории, которая олицетворяет мир и диалог", - сказал Зеленский, добавив, что правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

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При этом Ватикан, по его словам, мог бы быть "оптимальным местом со всех точек зрения".

"Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - сказал Зеленский.

По его словам, Папа Римский по своему призванию является пророком мира.

"В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов", - выразил убеждение президент Украины.

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Он отметил, что место встречи президентов Украины и РФ должно вызывать доверие обеих сторон и тогда это будет эффективно, "и мы действительно сможем говорить по существу".

Стоит отметить, что ранее украинская сторона попросила премьер-министра Беньямина Нетаньяху предоставить возможность провести встречу с Путиным на территории Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война"Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина. 

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Ватикан, Владимир Путин, Встреча, Владимир Зеленский.
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