Нетаньяху может стать посредником в переговорах Зеленского с Путиным: что об этом известно

Украина попросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире израильского телеканала "i24News".

"О чем мы уже попросили израильского премьер-министра? Стать возможным посредником в этом сценарии (переговорах Украины с Россией, - ред.). Потому что, очевидно, что у него хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным и (президентом Украины Владимиром – ред.) Зеленским", - сказал Корнийчук.

Он также отметил, что Нетаньяху в ответ на просьбу "не сказал "нет".

"Он сказал, что постарается. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - добавил украинский дипломат.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Президент РФ ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе.