Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
Зеленский едет на встречу к Макрону: к переговорам может подключиться и Меркель
Зеленский едет на встречу к Макрону: к переговорам может подключиться и Меркель
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
В Турции сделали важное заявление о проходе американских эсминцев в Черное море
В Турции сделали важное заявление о проходе американских эсминцев в Черное море

Или Украина вступит в НАТО, или вернет себе ядерный статус: посол выступил громким заявлением

Или Украина вступит в НАТО, или вернет себе ядерный статус: посол выступил громким заявлением
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отметился резонансным заявлением. Он потребовал включения Украины в НАТО и пригрозил возвращением Киеву ядерного статуса.

Об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По словам дипломата, помощь Запада и санкции против России помогли Украине выстоять во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

В Германии осквернили могилу Бандеры (фото)

Тем не менее, Украине необходимо стать членом НАТО. Иначе Киев рассмотрит вариант возвращения статуса ядерной державы.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", - отметил, Мельник.

Дипломата видимо не смущает тот факт, что в НАТО не берут государства, у которых есть не решенные территориальные споры с соседями. До возвращения Крыма и части Донбасса, никто в альянс Украину не примет. Также не стоит забывать, что членство в альянсе не является спасением от агрессии. Конфликт между членами НАТО Грецией и Турцией тому подтверждение.

Напомним, до этого Мельник говорил, что ФРГ в долгу перед Украиной за оккупацию во время Второй мировой войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 468

Все по теме:

НАТО, ФРГ, Ядерное оружие, Андрей Мельник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
02 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
03 Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)
04 Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
05 Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
Ночь была горячей: ФСБшники устроили провокацию против украинских пограничников в Азовском море
Ночь была горячей: ФСБшники устроили провокацию против украинских пограничников в Азовском море
Больше половины регионов - &quot;красные&quot;: Минздрав обновил карантинную карту Украины
Больше половины регионов - "красные": Минздрав обновил карантинную карту Украины
Звезда &quot;Кухни&quot; беременна второй раз (фото)
Звезда "Кухни" беременна второй раз (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь