Или Украина вступит в НАТО, или вернет себе ядерный статус: посол выступил громким заявлением

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отметился резонансным заявлением. Он потребовал включения Украины в НАТО и пригрозил возвращением Киеву ядерного статуса.

Об этом он заявил в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По словам дипломата, помощь Запада и санкции против России помогли Украине выстоять во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Тем не менее, Украине необходимо стать членом НАТО. Иначе Киев рассмотрит вариант возвращения статуса ядерной державы.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", - отметил, Мельник.

Дипломата видимо не смущает тот факт, что в НАТО не берут государства, у которых есть не решенные территориальные споры с соседями. До возвращения Крыма и части Донбасса, никто в альянс Украину не примет. Также не стоит забывать, что членство в альянсе не является спасением от агрессии. Конфликт между членами НАТО Грецией и Турцией тому подтверждение.

Напомним, до этого Мельник говорил, что ФРГ в долгу перед Украиной за оккупацию во время Второй мировой войны.