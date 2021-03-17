У Путина нахамили послу Украины и предъявили Германии претензии по Крыму

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21:58 Сегодня Телеграф

У Германии есть моральный долг перед Украиной по деоккупации Крыма из-за оккупации полуострова фашистами в годы Второй мировой войны.

Об этом в статье для газеты Berliner Zeitung написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Моральный долг Федеративной Республики положить конец оккупации Крыма исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", — пишет Мельник.

При этом Мельник поблагодарил немецкие власти за санкции, введенные против России из-за «оккупации полуострова». Однако он отметил, что они должны быть "ужесточены".

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При этом представитель МИД Мария Захарова рьяно отреагировала на слова украинского посла.

"Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву", - написала она на своей странице в Facebook.

Для правки

Во время Первой мировой войны боевые действия в Крыму начались на рассвете 29(16) октября 1914 года с обстрела немецким линейным крейсером "Гёбен" (под турецким флагом и с двумя турецкими миноносцами) Севастополя. На обратном пути крейсер утопил российский минный заградитель, повредил один из трех миноносцев, идущих ему на помощь, а также захватил один пароход. Эти события вошли в историю как "Севастопольская побудка".

Во время второй мировой войны в сентябре 1941 года немцы вышли к Перекопскому перешейку, образующему сухопутную связь между Крымским полуостровом и материком. В результате Крым был полностью отрезан от остальной территории СССР. Несмотря на мощную группировку советских войск в Крыму, оккупантам удалось прорвать оборону на Перекопском перешейке и ворваться в Крым, расчленив войска Красной армии, часть из которых отступила к Керчи и далее переправилась на Таманский полуостров, а часть в Севастополь. Основная часть Крымского полуострова (кроме героически оборонявшегося Севастополя) была занята немецко-румынскими войсками в октябре-ноябре 1941 года. Полностью Крым был оккупирован в июле 1942 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее у здания посольства РФ в Киеве и у мест проживания российских дипломатов в ночь на вторник, 16 марта, неизвестные расклеили плакаты, в которых от лица сотрудников посольства признается факт незаконной аннексии Россией АР Крым.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Германия, Крым, Мария Захарова, Андрей Мельник, Деоккупация Крыма.
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