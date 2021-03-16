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Российских дипломатов вынудили "признаться", что Крым - это Украина (фото)

Российских дипломатов вынудили "признаться", что Крым - это Украина (фото)
10:42 Сегодня Телеграф Andriy Tsaplienko

У здания посольства РФ в Киеве и у мест проживания российских дипломатов в ночь на вторник, 16 марта, неизвестные расклеили плакаты, в которых от лица сотрудников посольства признается факт незаконной аннексии Россией АР Крым

Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале во вторник.

"В ночь с 15 на 16 марта дипломаты РФ, которые находятся в Украине (а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ) появились на печатных плакатах, где "от первого лица" признали факт незаконной аннексии Россией АР Крым", - написал журналист и опубликовал соответствующие фотографии.

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По его словам, плакаты можно во вторник увидеть везде, где работают и живут российские дипломаты - у посольства РФ в Украине.

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"Также, вероятно, с целью демонстрации факта своей солидарности с украинским народом перед международным сообществом, кто-то разместил плакаты с искренними признаниями аннексии у других дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, а именно - у посольств Кыргызской Республики, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, Великобритании, Беларуси, США", - написал Цаплиенко.

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Помимо этого, на автомобили посольства РФ в Украине наклеили трезубцы.

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"Изысканный троллинг это хороший способ напомнить миру лицо агрессора", - подытожил журналист.

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Как сообщалось, в феврале дипломатам российского посольства в КНДР пришлось добираться пешком домой, в Россию, из-за отсутствия авиасообщения между странами по причине пандемии коронавируса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Киев, Россия, Крым, Посольства, Признание, Российские дипломаты.
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