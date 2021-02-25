Российские дипломаты придумали оригинальный способ попасть домой из Северной Кореи (фото, видео)

Дипломатам российского посольства в КНДР пришлось добираться пешком домой, в Россию, из-за отсутствия авиасообщения между странами по причине пандемии коронавируса.

О том, как работникам посольства пришлось добираться на территорию РФ своим ходом, рассказали в МИД РФ, показав фото и видео необычного "променада".

"Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону", - рассказали в ведомстве.

Так, чтобы справиться с пешим отрезком пути, дипломаты заранее изготовили тележку: ее поставили на рельсы, разместили вещи, усадили детей и поехали через границу в Россию. Руководил "путешествием" третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Самой младшей участницей этой группы стала его трехлетняя дочь Варя.

Больше километра им пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге, чтобы попасть на территорию России.