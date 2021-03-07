В Германии осквернили могилу Бандеры (фото)

Нападения на захоронения и памятники украинским деятелям происходят не только в Украине. В немецком Мюнхене была осквернена могила лидера Организации Украинских Националистов Степана Бандеры.

Информацию об этом разместил в twitter посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал украинский дипломат.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені Огидні покидьки облили її невідомою речовиною Закликаєм поліцію знайти і покарати винних ‼ Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

Дипломат обратился к немецкой полиции с требованием найти и наказать вандалов. Он также выразил возмещение намеренным искажением биографии украинского националиста со стороны немецких ученых.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил Андрей Мельник

Любопытно, что украинский посол оказался тезкой другого лидера ОУН Андрея Мельника, с которым у Бандеры были не самые хорошие отношения.

Напомним, в Мюнхене российский пропагандист Грэм Филипс совершил акт вандализма на могиле Степана Бандеры.