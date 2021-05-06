Байден может приехать в Украину: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

Приглашение Зеленский озвучил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг, 6 мая, в Киеве.

"В этот фундаментальный для украинцев год – год тридцатилетия Независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа" - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил (в Украину – ред.) президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента (Камалу Харрис -ред.)", - сказал Зеленский.

Он добавил, что верит в то, что в такой символичный для Украины год "США обязательно будут с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами".

В свою очередь Блинкен поблагодарил Зеленского за приглашение и заверил, что передаст его президенту США.

Как известно, саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, запланирован на 23 августа 2021 года.

Украина отмечает День Независимости 24 августа.

В четверг, 6 мая, ночью в Украину с однодневным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. В Киеве у него запланирован ряд встреч и мероприятий, в том числе с первыми лицами Украинского государства.