Зеленский после встречи с Блинкеном анонсировал "очень серьезный договор" с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг, 6 мая, в Киеве, обсуждался вопрос заключения украинско-американского "очень серьезного договора".

Об этом Зеленский сказал на совместной с Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Действительно это (поддержка Украины со стороны США - ред.) происходит, увеличивается финансовая, военная поддержка", - сказал президент.

По его словам, отдельно стороны обсудили формат фундаментальной поддержки Украины.

"Мы обсудили вопрос Альянса и вопрос вероятного двухстороннего очень серьезного договора. Но это вопрос будущего, сейчас очень рано говорить о деталях", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, в четверг, 6 мая, ночью в Украину с однодневным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.