"Они тут, они везде": Зеленский пошутил о россиянах на пресс-конференции с Блинкеном (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил о россиянах.

Отмечается, что Зеленский отвечал на вопрос журналистки BBC о российских военных у границ Украины, когда прервал свой ответ, чтобы спросить, слышит ли она его.

Из зала ему ответили, что есть "русский перевод".

"Russian translation? They are here. They are everywhere", - пошутил Зеленский, что можно перевести как: "Русский перевод? Они здесь. Они повсюду".

