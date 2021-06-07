Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ

В Администрации американского президента Джо Байдена передумали приглашать в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на достоверные источники в Вашингтоне.

Инсайдеры говорят о том, что встречу лидеров, которая могла состояться перед саммитом Байдена с Путиным (назначен на 16 июня в Женеве), поставила на паузу смена руководства в украинском "Нафтогазе". Дескать, у Байдена обеспокоились тем, что "Зеленский отказывается приложить усилия для борьбы с коррупцией".

Стоит напомнить, что в апреле Кабмин уволил председателя правления энергетической компании Андрея Коболева и назначил вместо него Юрия Витренко. Основанием для этого, а также для роспуска всех членов наблюдательного совета нацкомпании стал итог 2020 года - убыток "Нафтогаза" в размере 19 млрд грн вместо 11,5 млрд прибыли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский вызвался помочь Байдену перед встречей с Путиным.