Зеленский вызвался помочь Байдену перед встречей с Путиным

В среду, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами, которые в рамках рабочей поездки прилетели в Украину.

В своем "Твиттере" Зеленский написал, что он подробно проинформировал членов сената США о том, что Украина имеет важные аргументы и готова предоставить их Америке, чтобы встреча их президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным прошла максимально содержательно и результативно.

"Это будет мощный фундамент для США на этой встрече", - написал Владимир Зеленский.

О чем именно речь, президент Украины не разглашает.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".