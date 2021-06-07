Зеленский прокомментировал возможную встречу с Байденом до его саммита с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский готов к встрече с президентом США Джо Байденом "в любом месте планеты".

Об этом 7 июня он сообщил в интервью для портала Axios.

По мнению Зеленского, США нужно провести консультации с Украиной касательно предстоящего саммита Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что консультацию следует провести лицом к лицу, поскольку многие из вопросов нельзя обсуждать по телефону.

Зеленский отметил, что готов к встрече с Байденом для обсуждения деталей саммита с Путиным.

Напомним, что 16 июня в Женеве произойдет встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Во время переговоров Байден планирует еще раз подтвердить приверженность США территориальной целостности Украины.

Также в США не будут колебаться с ответом, если РФ в будущем нанесет ущерб США.