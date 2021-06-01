Оружие не поможет: Германия отказала Зеленскому в военной помощи

Власти Германии во вторник, 1 июня, отклонили призывы к поставкам оружия Украине, озвученные ранее сопредседателем "Зеленых" Робертом Габеком и за что ратовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО, сообщает агентство Reuters.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины – ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил журналистам Маас.

Он также выразил убеждение, что для разрешения конфликта поставки оружия не помогут.

"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - сказал глава МИД ФРГ.

Как сообщалось, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не поддержали идею Зеленского сменить "Нормандский формат" переговоров на другой.