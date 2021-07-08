Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик

Визиты президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон, которые запланированы на июль, будут непростыми. И темы, которые там поднимут – не самыми комфортными для официального Киева.

Такое мнение высказала "Телеграфу" аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

- Дата визита Зеленского в Вашингтон пока неизвестна, а Берлин он намеревается посетить 12 июля. Какие основные темы будут подняты?

- Российско-украинский конфликт станет одной из основных тем для украинской стороны и в Берлине, и Вашингтоне, который в июле также посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Но перед этим Зеленский встретиться с ней в Берлине. И это может быть созданием определенного мостика, достраивать который предстоит в США. То, что удастся (или не удастся) проговорить с Меркель по урегулированию конфликта на Донбассе, по "Северному потоку-2", косвенно будет влиять те меседжи, с которыми она и Зеленский позже отправятся в Вашингтон.

Понятно, что Украина - не вопрос №1 для Меркель, которая готовит свою партию к осенним выборам и готовится покинуть пост канцлера. И если в течение всего периода конфликта Берлин отстаивал некие жесткие красные линии российско-украинского конфликта, то сейчас, под воздействием внутренней политики, германские власти транслируют неудобные Украине меседжи. Та же идея Меркель, поддержанная французским президентом Макроном, о привлечении Путина к прямой встрече с лидерами ЕС. Большинство представителей Евросоюза на это не пошли, но сам факт такого предложения и такой потенциальной встречи несут негатив для Украины, влияя на перспективы урегулирования ситуации на Донбассе. В разговоре с Меркель Зеленскому важно показать ту переговорную позицию, которую мы активно отстаиваем с прошлого года. А именно: пересмотр Минских соглашений, контроль над границей - перед выборами. Кстати, ранее сама Меркель признавала, что Минские соглашения не являются жестким документом и могут быть пересмотрены.

- Встреча с Байденом, если она всё же состоится, пройдет легче или тяжелее для Зеленского, чем с Меркель?

- Комфортной она окажется вряд ли. Проблемой для Зеленского в Вашингтоне будет то, что он настроен на разговор о безопасности, а американцы не готовы рассматривать эту темы в отрыве от других внутренних процессов в нашей стране. И точно поднимут тему реформ в Украине. И вряд ли наши власти смогут предоставить план той же полноценной судебной реформы или всеобъемлющей реформы СБУ. Есть некие подвижки, но не более.

Серьезно против нас, что бы не говорили в Офисе президента, сыграла и история с Нафтогазом в ракурсе увольнения его руководства и части Набсовета. Подобное вмешательство государства в корпоративное управление ударило по нашим отношениям с западными партнерами. И это будет отзываться на встрече в Вашингтоне.

- Какие еще неудобные для украинских властей моменты могут поднять американские партнеры?

- Есть и целый ряд претензий к Зеленскому и его команде касательно борьбы с коррупцией, деолигархизации. Им придется доказывать, что законопроект об олигархах - не популизм, что он системно поможет уменьшить их влияние на политику, медиа, принятие государственных решения. А к проекту закона есть претензии, в том числе у независимых экспертов. Ведь, по сути, можно было бы обойтись и без него, если бы у нас нормально функционировали Антимонопольный комитет, суды.

Встреча не будет только по тем вопросам, по которым было бы удобно говорить Украине – о безопасности, о финансовой поддержке со стороны США. О том, чтобы Штаты санкциями помогали противодействовать РФ, давили по этому поводу на европейских партнеров.

- В этом ракурсе по "Северному потоку-2" администрация Байдена сама приняла совершенно обратное решение, смягчив санкции. Почему?

- Байден хочет наладить отношения с той же Германией, являющейся лидером Евросоюза. А потому старается нивелировать созданные Трампом расколы между США и ЕС. В частности, поэтому он пошел на отказ от блокировки "Северного потока-2". И нам важно получить заверения, что мы получим некую компенсацию из-за снижения транзита по своей территории. И что американская погоня за этим единством с Евросоюзом, который более мягок по отношению к России, не приведет к смягчению позиций касательно страны-агрессора и у США.

- Проблемы с реформами в Украине могут как-то на это повлиять?

- Если украинская сторона не показывает прогресс в реформах, это не значит, что в случае с серьезной эскалации (российская агрессия в Черном море, на Донбассе, на новом участке границы), США нас не поддержат. Но если мы не показываем прогресса в реформах, то при нынешней ситуации, при статусе кво, когда агрессия есть, но без сильных вспышек, без угрозы наступления, готовность США поддержать Украину в оборонном смысле будет ниже, чем если бы такие реформы были. И на долгосрочную перспективу взаимоотношений Украины и США отсутствие у нас реформ (или их медленный темп) будет влиять.

А ведь мы заинтересованы углубить с США двусторонний трек того же оборонного сотрудничества. Если у нас нет ПДЧ, нет статуса союзника США вне НАТО, надо развивать двухстороннее сотрудничество с отдельно взятыми странами. Прежде всего – с США. Поставки вооружения (как оборонного, так и летального) напрямую будут зависеть от того, насколько Украина демонстрирует прорыв в реформах.

- Всё чаще идут разговоры касательно переформатирования переговоров по Донбассу, в том числе, с участием США. Быть или не быть?

- Что касается смены формата переговоров. РФ хочет вывести Киев на прямой диалог с представителями т.н. "ДНР" и "ЛНР". Даже высказала предложение, чтобы те в непонятно каком статусе присоединились к нормандской четверке. Конечно, допускать этого нельзя. Ведь представители нормандской четверки – это государства. А т.н. "ДНР" и "ЛНР" таковыми не являются.

США вряд ли войдут в нормандский формат, чтобы сделать, к примеру, "нормандскую пятерку". Им комфортнее назначить спецпредставителя Украины, как ранее Курт Волкер, а перед ним – Виктория Нуланд.

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