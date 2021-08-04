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Тысячи военных и силовиков отрепетировали парад к 30-летию независимости Украины (фото)

Тысячи военных и силовиков отрепетировали парад к 30-летию независимости Украины (фото)
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф НГУ

На взлетной полосе госпредприятия "Антонов" прошла первая репетиция парадных расчетов к торжественному шествию войск во время празднования 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины в Киеве.  Военный парад станет частью трехдневного празднования Дня Независимости. На его репетицию собрались тысячи военных из разных структур.

Об этом сообщает сайт Национальной гвардии Украины. 

Отличие этого парада от предыдущих - новый строевой шаг, где ногу поднимают на 10-15 сантиметров над землей. 

Репетиция парада НГУ

Репетиция парада

(Фото: НГУ)

Солдаты, которые принимают участие в параде, рассказывают, что горды оказанной честью - представлять Нацгвардию. Всего от ведомства в смотре будут участвовать 4 "коробки" военных - специальный учебно-тренировочный батальон "Почетный караул", кинологи с собаками, курсанты академии и сводный оркестр НГУ. 

кинологи на параде

тренировка строевого шага

(Фото: НГУ)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на подготовку празднования Дня Независимости потратят почти 5, 5 миллиардов гривен. Часть из них пойдет на организацию концерта на НСК "Олимпийский".



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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Парад, День независимости Украины, Национальная гвардия Украины, Репетиция парада.
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