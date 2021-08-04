Тысячи военных и силовиков отрепетировали парад к 30-летию независимости Украины (фото)

На взлетной полосе госпредприятия "Антонов" прошла первая репетиция парадных расчетов к торжественному шествию войск во время празднования 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины в Киеве. Военный парад станет частью трехдневного празднования Дня Независимости. На его репетицию собрались тысячи военных из разных структур.

Об этом сообщает сайт Национальной гвардии Украины.

Отличие этого парада от предыдущих - новый строевой шаг, где ногу поднимают на 10-15 сантиметров над землей.

(Фото: НГУ)

Солдаты, которые принимают участие в параде, рассказывают, что горды оказанной честью - представлять Нацгвардию. Всего от ведомства в смотре будут участвовать 4 "коробки" военных - специальный учебно-тренировочный батальон "Почетный караул", кинологи с собаками, курсанты академии и сводный оркестр НГУ.

(Фото: НГУ)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на подготовку празднования Дня Независимости потратят почти 5, 5 миллиардов гривен. Часть из них пойдет на организацию концерта на НСК "Олимпийский".





