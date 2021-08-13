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Меркель перед приездом в Украину встретится с Путиным

Меркель перед приездом в Украину встретится с Путиным
13:22 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая 22 августа должна посетить Украину,  накануне отправится в РФ с официальным визитом и встретится с  российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт во время брифинга в пятницу, 13 августа.

"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье - Киев", - сказал он в Берлине.

Со слов Зайберта также стало известно, что Меркель встретится с Путиным. Остальные детали визита в Германии обещают сообщить отдельно.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Меркель 20 августа должны обсудить "состояние и перспективы двустороннего сотрудничества" и другие актуальные международные и региональные вопросы.

Стоит отметить, что у Ангелы Меркель в сентябре 2021 года заканчивается канцлерский срок, а на следующие выборы она свою кандидатуру не выдвигает. Из этого следует, что эти официальные визиты в РФ и Украину будут последними для Меркель. Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о прощальном визите Ангелы Меркель в Украину.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, Владимир Путин, Российская Федерация, Крымская платформа.
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