Ангела Меркель заговорила о личном в новогоднем поздравлении

Ангела Меркель выступила с последней новогодней речью в качестве федерального канцлера Германии.

Об этом идет речь в ее новогоднем обращении.

"Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью", - сказала Меркель.

Помимо этого, она также отметила заслуги медработников и военнослужащих в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Саму борьбу с COVID-19 она назвала "задачей столетия" и призвала граждан страны проявить терпение и выдержку, ведь несмотря на начавшуюся вакцинацию, зима "будет тяжелой"

Вспомнила она и о COVID-диссидентах.

"Теории заговора не только ошибочны и опасны, но также являются проявлением цинизма и жестокости", - сказала Меркель, вспомнив о многочисленных жертвах эпидемии.

Тем не менее, канцлер ФРГ выразила мнение, что коронавирус не будет центральной темой в 2021 году и призвала "развивать смелые идеи" для будущего.

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