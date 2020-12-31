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Ангела Меркель заговорила о личном в новогоднем поздравлении

Ангела Меркель заговорила о личном в новогоднем поздравлении
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Ангела Меркель выступила с последней новогодней речью в качестве федерального канцлера Германии. 

Об этом идет речь в ее новогоднем обращении. 

"Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью", - сказала Меркель. 

Помимо этого, она также отметила заслуги медработников и военнослужащих в борьбе с распространением пандемии коронавируса. 

Саму борьбу с COVID-19 она назвала "задачей столетия" и призвала граждан страны проявить терпение и выдержку, ведь несмотря на начавшуюся вакцинацию, зима "будет тяжелой"

Вспомнила она и о COVID-диссидентах.

"Теории заговора не только ошибочны и опасны, но также являются проявлением цинизма и жестокости", - сказала Меркель, вспомнив о многочисленных жертвах эпидемии. 

Тем не менее, канцлер ФРГ выразила мнение, что коронавирус не будет центральной темой в 2021 году и призвала "развивать смелые идеи" для будущего.

Читайте в материале "Телеграф": Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика).

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Германия, Ангела Меркель, Новый год.

Автор:

Телеграф
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