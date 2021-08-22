Укр

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским Новость обновлена 22 августа 2021, 15:59
Брифинг Зеленского и Меркель в Киеве завершился

Никаких гарантий предоставления вооружения и транзита газа Украина не получила

Совместный брифинг канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского завершился. Однако, не все аспекты, которые обсудили главы двух стран, были удачными для Украины. В частности, наша страна не получила никаких предложений по вооружению и гарантий транзита газа после 2024 года.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на онлайн-брифинг Зеленского и Меркель в Мариинском дворце в воскресенье, 22 августа.

Так, канцлер Германии заявила, что подробно вопросом предоставления Украине оружия не занималась, ведь это должно быть в рамках кооперации Украины с НАТО. Меркель заявила, что они готовы поддержать Украину в плане обучения, но конкретных предложений она не привезла.

Транзит газа через Украину после 2024 у Владимира Зеленского также вызвал много вопросов, в том числе в части гарантий.

Зеленский отметил, что после завершения строительства Северного потока-2 Украина пострадает больше всех, а в разговоре с Ангелой Меркель они обсудили только общие вещи. Более надежд украинский президент имеет на встречу министров энергетики.

"Завтра действительно важная встреча, будут встречаться три министра энергетики (США, Украины и Германии) и возможно там появятся какие-то более конкретные вещи. Переходная зеленая энергетика и зеленый курс Украины... Все это для Украины требует очень больших денег и долгого срока. Поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наше государство после того, как закончится договор в 2024 году и кто дает конкретные гарантии", — заявил Владимир Зеленский.

Канцлер Германии в ответ на это заявила, что пролонгация договора на транзит газа через Украину предполагается, но поставки будут значительно меньше из-за пути Германии к развитию "климатического нейтралитета".

"Украина должна развиваться в сторону климатического нейтралитета. Германия этого должна достичь к 2045 году. И именно поэтому будет меньше потребления газа и тогда газ не будет идти ни Северным потоком, ни газо-транспортной системой Украины", — добавила Ангела Меркель.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на этом же брифинге Владимир Зеленский рассказал, что ждет отечественный флот в будущем. Прежде всего, заявил президент Украины, необходимо разблокировать Черноморский и Азовский регионы.

Поддержка есть, но пока только на словах: что сказала Меркель после встречи с Зеленским
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