Рус

Туристичне серце України перетворили в "мілітаризований авіаносець" — Зеленський

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читати російською
Автор
39
Туристичне серце України перетворили в "мілітаризований авіаносець" — Зеленський Новина оновлена 22 серпня 2021, 15:30
Зеленський на зустрічі з Меркель 22 серпня

Президент України розповів, що нам потрібен флот 30-річної давності, який не пустив би РФ в Криму

На спільній прес-конференції, яку влаштували глави Німеччини і України Ангела Меркель і Володимир Зеленський 22 серпня, президент нашої країни відповів на питання, що чекає на вітчизняний флот в майбутньому.

За словами Зеленського, Україна повинна розблокувати Чорноморський і Азовський регіони.

"Тому було вирішено на рівні нашої держави, на рівні РНБО зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія не могла б незаконно анексувати наш український півострів і тепер з туристичного серця України зробити мілітаризований авіаносець", — заявив президент.

За його словами, Україні необхідна консолідація всіх партнерів країни. Зеленський говорить, що вже звернувся за підтримкою до уряду Великобританії і США. Це питання Зеленський також обговорить з лідером США Джо Байденом безпосередньо 31 серпня.

Що ж стосується Німеччини, продовжує президент, Україна зверталася до німців щодо зброї для флоту, однак отримала відмову.

"У плані навчань Німеччина і Європа нас підтримують. Але нам потрібні дуже предметні речі, і ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати", — сказав Зеленський, уточнюючи, що мова йде про військові катери і снайперські гвинтівки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає можливою зустріч в "нормандському форматі" на вищому рівні з президентами Франції, Росії та України, однак за однієї умови.

Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Київ
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Дата публікації
Категорія
В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)
В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"