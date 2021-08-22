Туристичне серце України перетворили в "мілітаризований авіаносець" — Зеленський

Президент України розповів, що нам потрібен флот 30-річної давності, який не пустив би РФ в Криму

На спільній прес-конференції, яку влаштували глави Німеччини і України Ангела Меркель і Володимир Зеленський 22 серпня, президент нашої країни відповів на питання, що чекає на вітчизняний флот в майбутньому.

За словами Зеленського, Україна повинна розблокувати Чорноморський і Азовський регіони.

"Тому було вирішено на рівні нашої держави, на рівні РНБО зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія не могла б незаконно анексувати наш український півострів і тепер з туристичного серця України зробити мілітаризований авіаносець", — заявив президент.

За його словами, Україні необхідна консолідація всіх партнерів країни. Зеленський говорить, що вже звернувся за підтримкою до уряду Великобританії і США. Це питання Зеленський також обговорить з лідером США Джо Байденом безпосередньо 31 серпня.

Що ж стосується Німеччини, продовжує президент, Україна зверталася до німців щодо зброї для флоту, однак отримала відмову.

"У плані навчань Німеччина і Європа нас підтримують. Але нам потрібні дуже предметні речі, і ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати", — сказав Зеленський, уточнюючи, що мова йде про військові катери і снайперські гвинтівки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає можливою зустріч в "нормандському форматі" на вищому рівні з президентами Франції, Росії та України, однак за однієї умови.