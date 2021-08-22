Укр

Меркель хочет посадить Зеленского за стол переговоров с Путиным, но есть нюанс

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Меркель хочет посадить Зеленского за стол переговоров с Путиным, но есть нюанс Новость обновлена 22 августа 2021, 15:27
Брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Киеве

Встреча президентов четырех стран станет возможной при условии разработки повестки дня

Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможной встречу в "нормандском формате" на высшем уровне с президентами Франции, России и Украины, однако при условии, что удастся разработать повестку дня.

Об этом Меркель заявила в воскресенье, 22 августа, во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.

Канцлер ФРГ отметила, что переговоры в "нормандском формате" не идут так, как этого хотелось бы. То же самое касается встреч в Трехсторонней контактной группе.

Вместе с тем Меркель отметила, что встретиться на уровне президентов Украины, России и Франции вполне возможно, но только в случае разработки повестки дня, которая устроит все стороны.

"Я хотела бы тоже провести (переговоры — ред.) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным", — заявила она.

Меркель добавила, что Зеленский в этом вопросе ее полностью поддержал.

Напомним, что перед визитом в Украину Меркель посетила Москву, где встретилась с Владимиром Путиным. Российский президент в ходе встречи с канцлером Германии заявил, что в обстрелах на Донбассе виноват Киев, а некоторые, принятые Украиной законы, противоречат Минским договоренностям. На эти заявления Меркель ответила, что все должен решить "нормандский формат".

Ранее "Телеграф" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с однодневным рабочим визитом в Украину.

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