Меркель хоче посадити Зеленського за стіл переговорів з Путіним, але є нюанс

Зустріч президентів чотирьох країн стане можливою за умови розробки порядку денного

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає можливою зустріч у "нормандському форматі" на вищому рівні з президентами Франції, Росії та України, однак за умови, що вдасться розробити порядок денний.

Про це Меркель заявила у неділю, 22 серпня, під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Канцлер ФРН зазначила, що переговори у "нормандському форматі" не йдуть так, як цього хотілося б. Те ж саме стосується зустрічей у Тристоронній контактній групі.

Разом з тим Меркель зазначила, що зустрітися на рівні президентів України, Росії та Франції цілком можливо, але лише у випадку розробки порядку денного, який влаштує всі сторони.

"Я хотіла би теж провести (переговори — ред.) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів. І якщо ми зможемо розробити добрий порядок денний, то вважаю це за можливе", — заявила вона.

Меркель додала, що Зеленський у цьому питанні її повністю підтримав.

Нагадаємо, що перед візитом в Україну Меркель відвідала Москву, де зустрілася з Володимиром Путіним. Російський президент під час зустрічі з канцлером Німеччини заявив, що у обстрілах на Донбасі винен Київ, а деякі, прийняті Україною закони, суперечать Мінським домовленостям. На ці заяви Меркель відповіла, що все має вирішити "нормандський формат".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з одноденним робочим візитом в Україну.