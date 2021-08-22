Ангела Меркель прибуває на день до Києва: програма візиту
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У Києві Меркель зустрінеться з Зеленським та Шмигалем
В Україну сьогодні, 22 серпня, з фінальним візитом прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель. У неї запланована низка важливих зустрічей.
Про це повідомляють прес-служби Офісу президента та Бундестагу.
Як повідомили представники Меркель, перш за все канцлер ФРГ покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі невідомого солдата у Києві, а вже після цього матиме ряд важливих зустрічей.
Так, о 14:00 Меркель прибуде у Маріїнській палац на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, після чого очікується брифінг глав двох держав для ЗМІ.
Крім того, Зеленський має нагородили канцлера Меркель "Орденом свободи" — найвищою державною нагородою в Україні.
Як повідомили у Бундестазі, під час зустрічі Меркель та Зеленський обговорять питання двосторонньої та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських домовленостей.
Також Ангела Меркель запланувала зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вона відбудеться в урядовому палаці в Києві.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив свої очікування від візиту Ангели Меркель в Україну. Найбільше сподівань у Зеленського на поставку газу.
Також "Телеграф" повідомляв, що перед візитом в Україну канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Росію та зустрілася з Володимиром Путіним.
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