Ангела Меркель прибывает на день в Киев: программа визита

В Киеве Меркель встретится с Зеленским и Шмыгалем

В Украину сегодня, 22 августа, с финальным визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. У нее запланирован ряд важных встреч.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса президента и Бундестага.

Как сообщили представители Меркель, прежде всего канцлер ФРГ возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве, а уже после этого отправится на ряд важных встреч.

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Так, в 14:00 Меркель прибудет в Мариинский дворец на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего ожидается брифинг глав двух государств для СМИ.

Кроме того, Зеленский должен наградить канцлера Меркель "Орденом свободы" — высшей государственной наградой в Украине.

Как сообщили в Бундестаге, во время встречи Меркель и Зеленский обсудят вопросы двусторонней и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских договоренностей.

Также Ангела Меркель запланировала встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Она состоится в правительственном дворце в Киеве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал свои ожидания от визита Ангелы Меркель в Украину. Больше всего надежд у Зеленского на поставку газа.

Также "Телеграф" сообщал, что перед визитом в Украину канцлер Германии Ангела Меркель посетила Россию и встретилась с Владимиром Путиным.