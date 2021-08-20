Зеленському дадуть надію і пред’являть вимоги: чого чекати від візиту Меркель в Україну

Стабілізація ситуації в Україні стане однією з ключових тем

У п’ятницю, 20 серпня, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснила візит до Росії. А вже 22 серпня вона збирається в Україну.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник розповів "Телеграфу", чого очікувати від цих візитів.

"Стрижневим питанням двох візитів Меркель буде "Північний потік-2" і пов’язана з цим проблема реалізації Мінських угод, — вважає Руслан Бортник. — У Москві Меркель розповість Путіну умови і деталі американо-німецьких домовленостей по ПП-2. Буде намагатися переконати російського президента почати переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, коли закінчується нинішній контракт. Або хоча б імітувати початок цих переговорів. Будуть обговорювати проблеми виконання Мінських угод і стабілізації ситуації в Україні, — прогнозує Руслан Бортник. — і, звичайно, весь комплекс питань, який стосується європейсько-російських відносин".

У Києві, за словами експерта, Меркель буде переконувати Зеленського в необхідності прийняття і не критики американо-німецьких угод по ПП-2. І давати надію, що Німеччина зможе забезпечити українські інтереси в переговорах з РФ, а також згоду останньої на продовження транзиту після 2024 року.

"Як і в Москві, в Києві обговорюватимуть Мінські угоди. Адже і відповідно до американо-німецьких домовленостей, і відповідно до позиції Росії, для реалізації Мінських угод потрібна стабільність в Україні. І від України вимагатимуть кроки у напрямку виконання політичної частини мінських угод, в тому числі щодо реалізації формули Штайнмайера. Крім того, будуть обговорювати українсько-європейські, україно-німецькі відносини, кредити, реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС, — вважає Руслан Бортник. — Резюмуючи. В Москву Меркель їде, щоб проінформувати Путіна про американо-німецькі домовленості щодо ПП-2 і виробити спільну тактику щодо України. До Києва — щоб приготувати Зеленського до зустрічі з Байденом, а також переконати не критикувати публічно "Північний потік-2", дати надію на захист українських інтересів і водночас вимагати реалізацію Мінських угод".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український президент Володимир Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до Москви і Києва.