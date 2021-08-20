Путін поскаржився Меркель на Україну і отримав різку відповідь (відео)

Меркель нагадала Путіну про Нормандський формат.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня провела зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої була піднята тема України і порушень режиму "тиші".

Трансляція підсумкової прес-конференції велася в YouTube.

Путін під час свого виступу заявив, що обстріли на Донбасі не припиняються, але провину за це він традиційно поклав на Київ. Також, за його словами, Україна прийняла ряд законів, які, як він переконаний, суперечать Мінським угодами.

"Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило відмовитися від мирного вирішення ситуації", — сказав Путін.

Він попросив Меркель "вплинути" на Україну під час її майбутнього візиту до Києва.

Втім, сама Меркель вказала, що єдиним політичним механізмом обговорення цієї теми залишається нормандський формат

"На жаль, гинуть уздовж лінії розмежування українські військовослужбовці, і я дуже виступала за те, щоб відновити, надати більше життя цього формату", — зазначила вона.

Нагадаємо, Меркель відвідає Київ 22 серпня. Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював припущення, що Меркель до Києва приїде "не з подарунками".