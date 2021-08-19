Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Москву и Киев

Президент Украины надеется, что в России дадут согласие на поставку газа после визита Ангелы Меркель.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель собирается перед визитом в Украину, запланированным на 22 августа, поехать сначала в Россию. Украинский президент Владимир Зеленский предполагает, что в связи с этим немецкая политик может привезти в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

Такое заявление прозвучало из уст Зеленского в интервью журналистам изданий из стран "Нормандской четверки" и США — Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета".

Также Владимир Зеленский сказал, что абсолютно не беспокоится по тому поводу, что Меркель посетит сначала Россию, ведь там она может получить некие гарантии для Украины.

"Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины", — говорит президент.

Судя по словам президента, он надеется, что в РФ дадут согласие на поставку минимальных объемов газа, которые будут направлять в Украину.

Также в своем интервью Зеленский отметил, что Ангела Меркель выбрала слишком мягкий подход в отношениях с Россией и руководствуется прагматическими соображениями.

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования", — заявил украинский президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Меркель специально приедет в Украину 22 августа, чтобы это было перед "Крымской платформой" и Днем независимости Украины.

Напоминаем, что Зеленский объяснил, почему половина союзников Украины не приедет на "Крымскую платформу".

Также мы писали, что первые лица США проигнорируют Крымскую платформу, из Вашингтона приедет лишь член правительства.