Зеленський розповів, чого очікує від візиту Меркель до Москви і Києва

Президент України сподівається, що в Росії дадуть згоду на поставку газу після візиту Ангели Меркель.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель збирається перед візитом в Україну, запланованим на 22 серпня, поїхати спочатку до Росії. Український президент Володимир Зеленський передбачає, що в зв’язку з цим німецька політик може привезти до Києва певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє прес-служба президента України.

Така заява прозвучала з вуст Зеленського в інтерв’ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" і США — Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новий час" і "Нова газета".

Також Володимир Зеленський сказав, що абсолютно не турбується з того приводу, що Меркель відвідає спочатку Росію, адже там вона може отримати якісь гарантії для України.

"Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками до Києва. Цього вона не робила навіть в минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель і Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України", — каже президент.

Судячи зі слів президента, він сподівається, що в РФ дадуть згоду на постачання мінімальних обсягів газу, які будуть направляти в Україну.

Також у своєму інтерв’ю Зеленський зазначив, що Ангела Меркель вибрала занадто м’який підхід у відносинах з Росією і керується прагматичними міркуваннями.

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія, як і раніше, має вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування ", — заявив український президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Меркель спеціально приїде в Україну 22 серпня, щоб це було перед "Кримської платформою" і Днем незалежності України.

Нагадуємо, що Зеленський пояснив, чому половина союзників України не приїде на "Кримську платформу".

Також ми писали, що перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду.