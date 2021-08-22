Рус

Ангела Меркель вже в Києві: перші фото

Автор
В. Куценко
Дата публікації
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Автор
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Ангела Меркель вже в Києві: перші фото Новина оновлена 22 серпня 2021, 13:07
Канцлер Німеччини в Києві 22.08.2021

Політик відвідала парк Вічної Слави, після чого зустрінеться з Зеленським

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним робочим візитом в Україну.

Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов зробив її перші фото в Києві.

Відзначається, що Меркель відвідала парк Вічної Слави — вона повинна була там покласти квіти на могилу Невідомого солдата.

Згідно з програмою візиту, далі Меркель вирушить в Маріїнський парк на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ангела Меркель провела робочий візит до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним — серед іншого, там обговорювали і питання України.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, чого очікує від зустрічі з Ангелою Меркель.

Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Київ
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
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Дата публікації
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Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
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